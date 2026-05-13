Лавров: США хотят хотят забрать у Украины газопровод из России в Европу

США хотят взять под контроль транзит газа из России в Европу через Украину, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью каналу RT India.

"Они хотят - открыто об этом говорили - забрать у Украины транзитный газопровод из России в Европу, чтобы контролировать и эти потоки", - сказал Лавров.

По словам министра, цель Вашингтона заключается в стремлении "забрать под себя все мало-мальски значимые энергетические маршруты".

Ранее Лавров заявлял, что Соединенные Штаты "науськивают своих украинских клиентов" на то, чтобы вслед за "Северными потоками" вывести из строя и "Турецкий поток". По его мнению, США "дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы энергетического благополучия Европейского союза".