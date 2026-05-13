Новые власти Венгрии выступили против ускоренного вступления Украины в ЕС

Венгрия по-прежнему выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС. Об этом заявила будущий глава МИД Анита Орбан в интервью The Times.

Она уточнила, что новое руководство страны поддерживает членство Киева в ЕС, но настаивает на стандартных процедурах. В этом отличие новых властей от предыдущего правительства Виктора Орбана, который был вообще против принятия Украины в ЕС.

Отношения с Россией, по словам Аниты Орбан, будут частично пересмотрены, но Москва останется "важным партнером" из-за критической зависимости Венгрии от российских энергоресурсов (около 80% нефти, 90% газа и ядерное топливо).

Отношения с ЕС также будут улучшены. Будапешт не будет конфликтовать с Брюсселем, не станет использовать право вето в политических целях. Однако Венгрия будет продолжать выступать против санкций, наносящих ущерб национальным интересам страны. Приоритетом во внешней политике Венгрии останутся хорошие отношения с США, в том числе с нынешней администрацией президента Дональда Трампа.

9 мая лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр официально стал новым премьер-министром Венгрии, сменив 16-летнее правление Виктора Орбана. Более того, партия Мадьяра даже получила конституционное большинство в паламенте. Сам Виктор Орбан ушел в оппозицию и отказался от депутатского мандата.