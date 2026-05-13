В Екатеринбурге судят химика-лаборанта, делавшего наркотики в гараже

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Было изъято почти 20 кг незаконных веществ.

Читайте также: В Екатеринбурге африканца задержали за покушение на сбыт наркотиков

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался молодой человек 2003 года рождения. Как показало расследование, в начале февраля 2025 года он вошел в состав организованной преступной группы в качестве химика-лаборанта. В его задачу входило серийное производство наркотиков.

Вместе со знакомым, дело которого выделено в отдельное производство, они подыскали гаражный бокс по улице 40-летия Комсомола в Екатеринбурге. Затем сообщники забрали прекурсоры наркотических веществ, лабораторное оборудование, химические реактивы и доставили все это в гараж, где стали изготавливать мефедрон.

В июле 2025 года в "лабораторию" нагрянули силовики. Там они изъяли мефедрон массой более 1,6 кг, а также свыше 17,3 кг прекурсоров. Сам химик-лаборант был задержан.

Сейчас его уголовное дело направлено в Свердловский областной суд. Материалы по неустановленным участникам преступной группы выделены в отдельное производство.