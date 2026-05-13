Поступления в бюджет от прогрессивной надбавки НДФЛ выросли на треть

Федеральный бюджет за первые три месяца 2026 года получил более 52 млрд руб. за счет повышенной ставки НДФЛ – (взымается с россиян, чьи годовые доходы превышают 2,4 млн руб.). Это на треть больше, чем в прошлом году, пишут "Известия" со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы. Более половины суммы приходится на налоги, выплаченные в Москве.

Напомним, что основную часть НДФЛ – 13% - получают региональные бюджеты, в федеральную казну идет только надбавка (если она есть), то есть налоги наиболее обеспеченных граждан.

В Министерстве финансов России объясняют рост налоговых отчислений от обеспеченных россиян увеличением доходов граждан, причем не только за счет роста зарплат. Например, ставки по банковским депозитам в прошлом году были высокими – это тоже помогло заработать. Также рост налогов объясняют ужесточением контроля со стороны ФНС, борьбой с зарплатами в конвертах и т.д.