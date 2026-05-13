Еврокомиссия одобрила подозрение Ермаку

Еврокомиссия положительно отреагировала на объявление подозрения в адрес экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Об одобрении Еврокомиссии заявил ее представитель Гийом Мерсье в комментарии украинскому ТВ.

Он подчеркнул, что сам факт проведения расследования является свидетельством активной работы антикоррупционных органов Украины, которые в Европе поддерживают. А противодействие коррупции является одним из ключевых условий для евроинтеграции Украины, и поэтому защита соответствующих институтов имеет первостепенное значение. Еврокомиссия, по его словам, "будет пристально наблюдать за развитием событий".

Согласно самой распространенной версии, подозрение Ермаку рассматривается как давление на Зеленского, направленное на принятие решений, ограничивающих его полномочия и усиливающих полномочия "независимых антикоррупционных органов", подконтрольных Западу.

Ермак, в свою очередь, заявил, что отвергает все выдвинутые против него обвинения. Однако Специализированная антикоррупционная прокуратура требует для Ермака содержания под стражей с залогом 180 млн гривен. Он подозревается в отмывании доходов, полученных преступным путем и совершенном группой лиц или в особо крупном размере. Решение суда ожидается сегодня.