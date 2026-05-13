Махонин поручил мэрам активней информировать жителей о действиях в ситуации атаки БПЛА

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании оперативного штаба поручил главам муниципальных образований активнее информировать жителей региона о действиях в ситуации налета БПЛА, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

На заседании Махонин отдельное внимание уделил вопросу обеспечения безопасности жителей и объектов инфраструктуры.



За последний месяц увеличилась интенсивность воздушных атак по Пермскому краю. Сейчас в регионе ведется работа по усилению многоуровневой эшелонированной защиты. В Прикамье будет создано региональное подразделение БАРС, которое будет заниматься подавлением беспилотников. Все экстренные и оперативные службы края работают слаженно и профессионально.

"Ваша задача – активнее информировать жителей региона о действиях в ситуации беспилотной опасности. Особенно это касается тех территорий, где находятся крупные производственные объекты", – обратился Дмитрий Махонин к главам территорий.