В Челябинске покинул пост главный тренер ХК "Трактор"

Ушёл со своего поста главный тренер хоккейного клуба "Трактор" Евгений Корешков.

Под руководством тренера "Трактор" занял шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В 32 матчах во главе с Евгением Корешковым в "регулярке" "чёрно-белые" одержали 18 побед.

В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина "Трактор" уступил "Ак Барсу" со счётом 1:4 в серии. Хоккейный клуб поблагодарил Корешкова за работу и пожелал успехов в дальнейшей тренерской деятельности.

Корешков вошёл в тренерский штаб ХК 21 ноября 2025 г. 16 декабря Корешков был назначен на пост главного тренера команды, сообщает пресс-служба "Трактора".