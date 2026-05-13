Трамп: Решение вопроса Донбасса в переговорах с Россией пока не достигнуто

Президент США Дональд Трамп дал отрицательный ответ на вопрос, достиг ли он понимания с российским лидером Владимиром Путиным о том, что Донбасс должен полностью находиться в составе России.

"Нет", - ответил он на соответствующий вопрос. Заявление Трамп сделал во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома, сообщает ТАСС.

При этом президент США допустил скорое урегулирование украинского кризиса. По мнению американского лидера, урегулирование на Украине "все ближе".