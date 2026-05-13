Город Бодайбо снова остался без воды

Иркутский город Бодайбо не оставляют коммунальные аварии. В городе снова отключили холодную воду. По данным городской администрации, в пять утра "из-за нехватки давления и завоздушивания системы остановлена ёмкость на 800 куб. м". "В результате верхняя и центральная часть города остались без холодного водоснабжения. Аварийные работы ведутся", - сообщили в администрации.

Около девяти утра по местному времени началось заполнение системы городского водоснабжения. "В ёмкости насосной станции №5 сейчас 350 куб. м воды из 800 возможных. Когда уровень достигнет 500 куб. м, запустят насосную, и вода пойдёт: в сети котельных БМК и ЛЗДТ, на насосную станцию №6, а оттуда — в сети котельных МО‑44 и МК‑135", - сообщил ио главы администрации Бодайбо Олег Горин.

В ночь на 10 мая в городе произошла авария на плавучей водозаборной станции, которую из-за активного ледохода на реке Витим вытолкнуло на берег. Без централизованного водоснабжения осталась верхняя и центральная часть города. Остановились все 12 городских котельных. Около 6 тысяч человек (жители 169 многоквартирных домов) остались без воды и тепла.

Минувшей зимой в Бодайбо из-за перемерзания водовода остановилось тепло- и водоснабжение в одном из районов, без тепла и воды в январе остались 1,5 тыс. человек. Вводился режим ЧС, а Следственный комитет позже проводил проверку с обысками в мэрии.

В конце апреля в Бодайбо талыми водами размыло взлетную полосу единственного в городе аэродрома, связывающего город с большой землей и, в частности, Иркутском.