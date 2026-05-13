В центре Екатеринбурга накрыли "полубордель" с фейковыми проститутками

В центре Екатеринбурга на улице Малышева накрыли очередной бордель. Об этом в своих соцсетях рассказал член общественной палаты города Дмитрий Чукреев. Заведение находилось в помещении бывшего салона красоты и имело несколько комнат, где две девушки обслуживали клиентов.

Как выяснилось, администратор, имея под рукой более 10 телефонов, на каждом из которых было минимум два фейковых аккаунта, вела переписки с мужчинами, желавшими получить определенный ряд услуг. Для этого использовались откровенные фото девушек, взятые из интернета и не имеющие ничего общего с реальными работницами борделя.

Уже на месте от клиента требовали порядка 5,5 - 6 тыс. рублей перед встречей с девушкой, а после совершенно незнакомая ему сотрудница сообщала, что никакого интима не будет - только имитация. В самом заведении, посетителей принимали только две девушки, которые там же жили, приехав работать по вахте.

"В помещении был обнаружен дешевый алкоголь, установленные видеокамеры с записью звука (все это хранится на чьих-то серверах) и книга отзывов – судя по всему, больше всех поразила некая Лана. Самая рукастая. А может просто хороший человек", - написал Чукреев.

Девушек забрали в отделение полиции для выяснения обстоятельств.