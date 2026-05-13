В Ярославле обломок БПЛА попал в промышленный объект

Обломок БПЛА попал в промышленный объект в Ярославле, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

По его словам, сегодня ранним утром на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена атака украинских БПЛА. "Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание обломка сбитого БПЛА в промышленный объект Ярославля", - написал Евраев в Telegram-канале.

Он добавил, что угроза сохраняется. Аэропорт города временно закрыт для полетов.

Всего за ночь силы ПВО сбили 286 украинских беспилотников над регионами России, сообщает Минобороны. Дроны уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областями, Краснодарским краем, Калмыкией, Крымом и над Азовским и Черным морями.