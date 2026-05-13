Пространство "Лето на площади" в центре Екатеринбурга откроется 23 мая

Общественное пространство "Лето на площади", обустроенное вместо парковки на Площади 1905 года в центре Екатеринбурга, откроется 23 мая. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работы по обустройству уже стартовали. До 22 мая там сделают многофункциональную зону и снова установят мобильные конструкции: настилы, клумбы с зелеными насаждениями, скамейки, навесы от дождя и солнца. Также появится архитектурная подсветка с разными сценариями. Территория будет задействована в крупных общегородских мероприятиях – например, станет одной из площадок мотофестиваля "Движение".

В дальнейшем "Лето на площади" станет спортивным – на территории установят корты для игры в падел. В мэрии обещают, что первые сеансы по будням будут бесплатными для всех желающих.

Напомним, впервые проект "Лето на площади" был открыт в Екатеринбурге в прошлом году.