Россия направила уведомления США и другим странам об испытаниях межконтинентальной ракеты "Сармат"

Россия направила необходимые уведомления США и другим странам об испытаниях межконтинентальной ракеты "Сармат", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

В соответствии с международными договоренностями при пуске межконтинентальных ракет другим странам - во избежание ненужной напряженности - по линии Национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО) направляется уведомление. НЦУЯО работает в автоматическом режиме.

Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном пуске "Сармата". ВС РФ планируют поставить на боевое дежурство первый укомплектованный этой МБР полк до конца года.

Путин указывал, что "Сармат" - самый мощный ракетный комплекс в мире - вчетверо мощнее самых результативных западных аналогов. Дальность его применения превышает 35 тыс. км. Ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, преодолевая все существующие и перспективные системы противоракетной обороны.