Будущее российского IT под вопросом: почему инвесторы стали осторожнее

Рост вложений в российское IT и телеком замедлился: вместо ожидаемых 47% показатель составил 37,4%. Главной причиной эксперты называют дорогие кредиты. Из-за высоких ставок компании опасаются вкладываться в долгосрочные проекты, такие как строительство дата-центров и вышек связи. Крупные операторы уже начали урезать расходы на развитие инфраструктуры, пишут "Известия".

Дополнительно на рынок давит нехватка кадров. Как отмечает основатель SharesPro Денис Астафьев, бизнес тратит бюджеты на удержание программистов, а не на новые технологии. Также завершилась фаза активного импортозамещения ПО, что снизило темпы закупок.

Для обычных пользователей это может обернуться ростом тарифов. Глава Zapusk Group Алексей Равинский поясняет: из-за экономии на оборудовании растут издержки, которые компании заложат в стоимость услуг. Также дефицит инвестиций тормозит внедрение ИИ в медицине и промышленности. Эксперты ожидают восстановления активности к 2026 году, когда кредиты станут дешевле, а бизнес сфокусируется на кибербезопасности и облачных сервисах.

Президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская предупредила власти о растущем "цифровом сопротивлении" среди россиян, которые недовольны блокировками привычных интернет-сервисов без внятных объяснений. Глава InfoWatch считает, что нельзя требовать от народа стойкости перед внешним давлением и одновременно ждать покорности при введении внутренних ограничений.