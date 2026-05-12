Врача из Нижнего Тагила, по вине которого скончалась пациентка, освободили от содержания ее сына

Свердловский областной суд освободил врача из Нижнего Тагила Михаила Шалагина, по вине которого скончалась пациентка, от содержания ее ребенка. Вместо него эту обязанность возложили на медучреждение.

Ранее мы писали, что трагедия произошла в декабре 2022 года, когда пациентка поступила в больницу для плановой операции и прошла все необходимые обследования. В суде было доказано, что Шалагин, будучи заведующим эндоскопического отделения, допустил грубые нарушения при проведении хирургического вмешательства:

Пренебрег необходимостью тщательной проверки диагноза;

Проигнорировал имеющиеся противопоказания к оперативному вмешательству;

Не обеспечил должную профилактику возможных осложнений;

Допустил критическое повреждение общего желчного протока пациентки.

Но самой главной ошибкой, приведшей к смерти пациентки, стало то, что врач не учел ее индивидуальные анатомические особенности и не принял необходимые меры предосторожности при проведении операции.

Шалагина признали виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей". Изучив все материалы дела и доказательства, суд признал специалиста виновным и назначил ему наказание в виде двух лет ограничения свободы. Однако от отбывания наказания доктор освобожден в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

В январе текущего года Ленинский суд Нижнего Тагила частично удовлетворил иск в интересах несовершеннолетнего сына умершей. Мать была основным кормильцем в семье, так как отец мальчика имеет III группу инвалидности и ограничен в трудовой деятельности. Шалагина обязали выплатить семье 273 тыс. 106 рублей в счет возмещения вреда за период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года, а также с 1 января 2026 года ежемесячно выплачивать на содержание ребенка по 9 тыс. 90 рублей до его совершеннолетия или до 23 лет, если тот поступит на очное обучение.

Доктор обжаловал решение, настаивая, что ответственность должно нести медицинское учреждение как работодатель.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда признала довод жалобы обоснованным. Апелляция сослалась на ст. 1068 ГК РФ и ст. 98 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", согласно которым вред, причиненный жизни или здоровью гражданина при оказании медицинской помощи, возмещается медицинской организацией. Коллегия также отметила, что компенсацию за смерть пациентки семье ранее уже выплатила ГАУЗ СО "Демидовская городская больница".

В результате, все обязанности по выплатам возложены на медучреждение. Также отмечается, что ежемесячная сумма выплаты будет индексироваться пропорционально росту величины прожиточного минимума.

Решение вступило в законную силу.