Операторы "большой четверки" начнут отправлять в Max коды авторизации и транзакций

Все российские крупнейшие федеральные операторы связи – "Билайн", МТС, "Мегафон" и Т2 – подписали с мессенджером Max стратегические соглашения, по которым будут использовать его для отправки пользователям сервисные, транзакционные и авторизационные сообщения. Также документы предусматривают развитие совместных продуктов и услуг, передает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу Max.

В сообщении не говорится, будет ли абонент давать согласие на получение сообщений – уведомлений от компаний, коды подтверждения и т.д. – или это будет происходить по умолчанию. Зато описывается, как это будет выглядеть: все уведомления будут автоматически распределяться в Max по двум папкам – "Коды подтверждения" и "Полезные уведомления". Эти папки получат специальный знак верификации.

В мессенджере сообщили, что особенно важные уведомления будут приходить только на "доверенное устройство", которое укажет сам пользователь. Технология уже используется пользователями Max при авторизации на Госуслугах.

В случае невозможности доставки сообщения в Max операторы связи продолжат дублировать их в виде смс без дополнительной платы.