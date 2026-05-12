Наука и техника Санкт-Петербург
Фото: Накануне.ru

В Петербурге представили кроссовер Esteo MX

Российский холдинг "АГР" представил первую модель своего нового бренда Esteo - кроссовер MX. Компания запустит производство новинки на заводе в Шушарах и выведет автомобиль на рынок летом 2026 года. Почти пятиметровый кроссовер получил мощный двухлитровый турбомотор на 197 сил, классический восьмиступенчатый "автомат" и полный привод. Инженеры адаптировали машину к сложным дорогам: они установили продвинутую подвеску с алюминиевыми деталями и обеспечили высокий дорожный просвет в 210 мм. Внешний вид дополняют современная световая система из 472 диодов и крупные колеса диаметром до 20 дюймов, пишут "Известия".

Внутри кроссовера разработчики создали цифровое пространство с тремя независимыми дисплеями, включая отдельный экран для переднего пассажира. При этом создатели сохранили привычные физические кнопки для настройки температуры и "аварийки". Салон украшает панорамная крыша и атмосферная подсветка с палитрой из 256 цветов. Для гаджетов предусмотрели мощную беспроводную станцию с охлаждением, а багажник при необходимости вмещает до полутора кубометров груза.

Инженеры уделили особое внимание суровым зимним условиям. Кроссовер получил подогрев всех сидений, руля и стекол, а также вместительный семилитровый бачок для «незамерзайки» и омыватель задней камеры. На крыше установили усиленные рейлинги, которые выдерживают до 150 кг груза. Такие детали делают машину практичным выбором для долгих путешествий по разным регионам страны.

В люксовой версии Esteo MX предлагает отделку премиальной кожей наппа и анатомические кресла с функцией массажа. Пассажирское сиденье получило выдвижную подставку-оттоманку, а водительское - регулируемую опору для ног. За приятную атмосферу отвечает система ионизации и ароматизации воздуха, а двойные стекла и аудиосистема с 21 колонкой обеспечивают тишину и качественный звук. Управлять опциями помогает интеллектуальный голосовой ассистент, который точно определяет, с какой стороны салона поступила просьба.

Сообщалось, что новый российский бренд Senat получил разрешение на сборку и продажу автомобилей, поэтому компания "СЗПК" запускает производство на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Первой моделью станет полноприводный седан Senat 900 длиной более пяти метров, который оснастили мощным двигателем V6 на 326 лошадиных сил. 

