В крымском парке львов "Тайган" посетители обнаружили окровавленную львицу

В крымском "парке львов" "Тайган" посетители заметили окровавленную львицу, атакованную другими львами. Животное лежало в луже крови, посетители начали звонить сотрудникам, но те так и не приехали. Видео с жуткой сценой попало в соцсети.

Директор парка Олег Зубков на это заявил, что подобные случаи – "обычная история в саванне", "совершенно нормальные разборки", и что львица "сама всё зализала".

"Всё в порядке. Подрались — ничего страшного. Обычная история в саванне. Они сами всё зализывают, помощь ветеринара ей не понадобилась", - цитирует Зубкова издание "Подъем".

Напомним, в прошлом году Зубков сам чуть не умер, когда на него напал лев-людоед, обитающий в "Тайгане". Животное при этом осталось жить в парке, директор заявил, что он сам виноват в ситуации, нарушил технику безопасности. Но и не уволился. Примечательно, что львы, которые набросились на Зубкова, годом ранее уже растерзали одну из старейших сотрудниц парка, но тогда руководство решило не усыплять животных.