СМИ и главврачам приходят фейки о хантавирусе в военном госпитале в Екатеринбурге

Уральским СМИ и главврачам местных больниц приходят фейковые сообщения о первых выявленных случаях хантавируса в 354-м окружном военном клиническом госпитале ЦВО Екатеринбурга. К сообщению также прикреплен документ от якобы замминистра областного минздрава Елены Малявиной.

Информация в документе не соответствует действительности. Сообщения приходят на почту с электронного адреса, не соответствующего реальному адресу регионального министерства. Письмо направлено на создание паники в медиапространстве.

Ранее российские специалисты заявили, что им нужно около 18 месяцев, чтобы выпустить эффективную вакцину против хантавируса.