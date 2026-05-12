В Тюменской области чиновника будут судить за получение травмы подростком

Прокуратура Тюменского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника района электрических сетей филиала федеральной сетевой компании, сообщили Накануне.RU в прокуратуре. Он обвиняется по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, обвиняемый не принял меры по спиливанию дерева, которое росло в охранной зоне трансформаторной подстанции в поселке Богандинский. Дерево представляло угрозу для жизни и здоровья граждан из-за возможных искр при соприкосновении кроны с оборудованием, а также могло стать причиной прекращения подачи электроэнергии.

В октябре 2025 года 13-летний подросток залез на это дерево и упал с ветки на крышу трансформаторной подстанции, находящейся под напряжением. В результате поражения электрическим током он получил термические ожоги головы, шеи, туловища и верхних конечностей — около 62% поверхности тела.

После трагедии дерево было спилено. Уголовное дело направлено в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу.