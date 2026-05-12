В Самарской области до конца года уволят каждого пятого чиновника

В Самарской области планируется до конца 2026 года сократить около 20% государственных гражданских служащих и иных сотрудников органов исполнительной власти, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев на совещании с правительством. По его словам, число штатных единиц сократится с 4,8 тыс. до 4 тыс.

Начать планируют с администрации губернатора (из 257 человек останутся работать 200), министерства финансов (сократят со 112 до 80) и министерства экономического развития (было 167 - станет 115).