Таиланд сократит срок безвизового отдыха для иностранцев до 30 дней

Таиланд ужесточит иммиграционный контроль и ограничит безвизовое пребывание туристов 30 днями. Об этом сообщил вице-премьер и глава МИД страны Сихасак Пхуангкеткеу. Министр пояснил, что власти считают действующий 60-дневный срок чрезмерным. По его словам, люди без туристических намерений часто злоупотребляют этой льготой. Теперь пограничники будут строже проверять, соответствуют ли планы путешественников условиям их въезда, пишет ТАСС.

Ранее, в апреле, Пхуангкеткеу заявлял, что сокращение безвизового режима поможет стране бороться с онлайн-мошенничеством. Хотя летом 2024 года правительство разрешило гражданам 93 стран находиться в Таиланде до 60 дней, сейчас чиновники решили вернуться к более коротким срокам. Это изменение коснется и россиян. По договору 2005 года граждане России могли находиться в королевстве без визы 30 дней, но власти Таиланда регулярно разрешали им оставаться на более долгий срок в одностороннем порядке.

Россия остается для Таиланда крупнейшим европейским рынком. В 2025 году королевство приняло рекордные 1,9 млн российских туристов - это четвертый результат среди всех стран мира. С начала этого года в Таиланде уже отдохнули более 900 тысяч россиян. Несмотря на новые ограничения, власти надеются сохранить поток гостей, обеспечив при этом безопасность внутри страны.

Кстати, летом 2026 года самыми бюджетными авианаправлениями для россиян станут Армения, Азербайджан и Кипр, при этом перелеты в Европу подешевели на 27-44%. Самое доступное жилье эксперты нашли в Монголии, Таиланде и Узбекистане, а по сумме затрат на дорогу и первые сутки в отеле лидируют Белоруссия, Монголия и Армения.