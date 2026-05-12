ВОЗ: Признаков начала более масштабной вспышки хантавируса пока нет

Признаков начала более масштабной вспышки хантавируса Андес на данный момент нет, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Однако он подчеркнул, что ситуация может измениться. По словам Гебрейесуса, учитывая длительный инкубационный период вируса, в ближайшие недели число заболевших, возможно, увеличится. Об этом пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что пассажиры и члены экипажа круизного лайнера MV Hondius, на борту которого возникла вспышка хантавируса, начали разъезжаться по домам по всему миру. На корабле были граждане 15 стран (в том числе России). Среди 18 американцев, эвакуированных из Испании специальным бортом, выявлен один подтвержденный случай хантавируса, еще один человек сейчас находится под наблюдением с симптомами.

Накануне власти Франции заявили, что у одного из эвакуированных с лайнера пассажиров также появились симптомы хантавируса, это произошло во время перелета домой. Всех вернувшихся немедленно поместили на карантин, им проводят тестирование на наличие вируса.