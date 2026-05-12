Жительница Екатеринбурга засудила организатора экстремальной "Мафии" за травму ноги

Жительница Екатеринбурга выиграла суд у организатора экстремальной версии "Мафии". Она получила тяжелую травму ноги во время участия в этой популярной игре.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в данной версии "Мафии" игроков, "убитых" по ходу партии, сбрасывали со специальных кресел с высоты более двух метров. В июле 2025 года женщина оформила заявку на игру для восьми человек. После "вылета" она неудачно приземлилась на жесткий мат и почувствовала острую боль в ноге.

Пострадавшая перенесла несколько операций на ноге и длительное лечение, которое продолжается до сих пор. После всего пережитого она подала на организатора игры в суд.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга взыскал с него компенсацию материального ущерба – около 50 тысяч рублей. Также он заплатит компенсацию морального вреда – 500 тысяч рублей и расходы на оплату юридических услуг – 60 тысяч рублей.

