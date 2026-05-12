В Екатеринбурге временно изменят маршрут 11 трамваев и одного автобуса

В Екатеринбурге снова изменят маршруты пяти трамваев из-за ремонта трамвайных путей по улице Владимира Высоцкого. В 2024 году движение закрыли за развязкой с улицей Егоршинского подхода, а в этот раз ограничения ввели на участке от остановки "Уральский федеральный университет" до конечной станции "40 лет ВЛКСМ" в обоих направлениях, сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с этим с 00.00 16 мая до 05.00 19 мая схема движения трамваев будет следующая:

№ 8 – станция Машиностроителей – улица Победы – проспект Космонавтов – улица Луначарского – проспект Ленина – УрФУ – улица Гагарина – улица Блюхера – станция Шарташ;

– станция Машиностроителей – улица Победы – проспект Космонавтов – улица Луначарского – проспект Ленина – УрФУ – улица Гагарина – улица Блюхера – станция Шарташ; № 12 – станция Дворец Спорта – улица Московская – улица Челюскинцев – улица Уральская – улица Гагарина – УрФУ – проспект Ленина – улица Луначарского – станция ЦПКиО – улица Луначарского – улица Куйбышева – улица Радищева – улица Московская – станция Дворец Спорта;

– станция Дворец Спорта – улица Московская – улица Челюскинцев – улица Уральская – улица Гагарина – УрФУ – проспект Ленина – улица Луначарского – станция ЦПКиО – улица Луначарского – улица Куйбышева – улица Радищева – улица Московская – станция Дворец Спорта; № 13 – станция 7 Ключей – улица Техническая – улица Халтурина – Верх-Исетский бульвар – проспект Ленина – УрФУ – улица Гагарина – улица Блюхера – станция Шарташ;

– станция 7 Ключей – улица Техническая – улица Халтурина – Верх-Исетский бульвар – проспект Ленина – УрФУ – улица Гагарина – улица Блюхера – станция Шарташ; № 15 – станция Вторчермет – улица 8 Марта – улица Радищева – улица Московская – проспект Ленина – гостиница «Исеть»;

– станция Вторчермет – улица 8 Марта – улица Радищева – улица Московская – проспект Ленина – гостиница «Исеть»; № 23 – станция Машиностроителей – улица Бебеля – улица Халтурина – Верх-Исетский бульвар – улица Челюскинцев – улица Уральская – станция Шарташ.

Движение автотранспорта на перекрестке улиц Владимира Высоцкого и Сыромолотова также будет ограничено - передвигаться можно будет только по одной полосе.

Помимо этого, с 1 июня по 15 августа трамваи №№ 3, 4, 10, 12, 14, 21 будут курсировать по следующим маршрутам:

№ 3 от остановки "ЦПКиО" будет следовать по улицам Мичурина – Тверитина – Луначарского – Челюскинцев – Верх–Исетский бульвар. А от остановки «ВИЗ» – по следующему маршруту: Красноуральская – Татищева – Викулова – Белореченская – Московская – проспект Ленина – Луначарского – Тверитина – Мичурина;

от остановки "ЦПКиО" будет следовать по улицам Мичурина – Тверитина – Луначарского – Челюскинцев – Верх–Исетский бульвар. А от остановки «ВИЗ» – по следующему маршруту: Красноуральская – Татищева – Викулова – Белореченская – Московская – проспект Ленина – Луначарского – Тверитина – Мичурина; № 4 от остановки "Метро Ботаническая" пойдет так: Фучика – 8 Марта – Радищева – Московская – Челюскинцев – Смазчиков – Уральская – Блюхера. В обратную сторону – по тем же улицам;

от остановки "Метро Ботаническая" пойдет так: Фучика – 8 Марта – Радищева – Московская – Челюскинцев – Смазчиков – Уральская – Блюхера. В обратную сторону – по тем же улицам; № 10 от остановки "ЦПКиО" проследует по Мичурина – Тверитина – Луначарского – проспект Ленина – Верх–Исетский бульвар – Халтурина – Техническая. В обратную сторону – по ним же;

от остановки "ЦПКиО" проследует по Мичурина – Тверитина – Луначарского – проспект Ленина – Верх–Исетский бульвар – Халтурина – Техническая. В обратную сторону – по ним же; № 12 от "Дворца спорта" будет курсировать так: Московская – Радищева – 8 Марта – Фучика. К остановке "Метро Ботаническая" – по тем же улицам в обратном порядке;

от "Дворца спорта" будет курсировать так: Московская – Радищева – 8 Марта – Фучика. К остановке "Метро Ботаническая" – по тем же улицам в обратном порядке; № 14 от остановки "Фрезеровщиков" проследует так: Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – проспект Космонавтов – Луначарского – проспект Ленина – Московская – Радищева – 8 Марта – Титова – Ферганская – Новосибирская – Окружная. К "Керамической" – так же, в обратном порядке;

от остановки "Фрезеровщиков" проследует так: Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – проспект Космонавтов – Луначарского – проспект Ленина – Московская – Радищева – 8 Марта – Титова – Ферганская – Новосибирская – Окружная. К "Керамической" – так же, в обратном порядке; № 21 пойдет по улицам: Мичурина – Тверитина – Луначарского – проспект Ленина – Московская – Белореченская – Викулова – Татищева – Красноуральская – Верх–Исетский бульвар – Челюскинцев – Луначарского – Тверитина – Мичурина.

Эти изменения связаны со строительством пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева, который соединит набережную Исети. Длина тоннеля - 45 м. В связи с этим, движение всех видов транспорта, кроме рельсового, будет прекращено по улице Куйбышева, от 8 Марта до Горького.

По этой причине изменится маршрут и автобуса №74 "Трактовая – Громова". Его пустят по Онуфриева – дублер Серафимы Дерябиной – Бардина – Амундсена – Щорса – 8 Марта – Большакова – Белинского – Куйбышева – Луначарского – Декабристов – Сибирский тракт – Варшавская – Сибирский тракт – Трактовая.

Остановку "Цирк" временно закроют, а остановку "Большакова" перенесут с улицы 8 Марта (возле дома № 63) на улицу Большакова (возле дома № 85). Автобусы станут останавливаться на пунктах "Музей Бажова" и "Декабристов".