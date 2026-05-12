Диссертации свободно продаются и покупаются - глава комитета ГД по науке

В России массово продаются и покупаются диссертационные работы на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. Об этом пишет председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев. Свою статью он так и назвал: "Диссертации на продажу".

Депутат обратил внимание на недавнее судебное решение, которым взыскана плата по договору о "подготовке макета докторской диссертации" с заказчика, которого не удовлетворил результат и который захотел вернуть предоплату и штраф по закону о защите прав потребителей. Он, как "потребитель услуги", заказал докторскую, а ему принесли неизвестно что. Суды первой и апелляционной инстанции согласились с заказчиком, но кассация решение отменила, посчитав выводы судов о ненадлежащем качестве и неполноте оказанных услуг неубедительными.

Кабышев отмечает, что "академическая честность" уже полностью размыта, а продажа и покупка диссертаций камуфлируются под некие "услуги". Докторская степень - это высшая форма научной квалификации, а она во многом стала товаром.

Он призывает признать недопустимой саму деятельность по оказанию возмездных услуг по подготовке и созданию материалов, предназначенных для использования в качестве диссертаций. Такие сделки нужно признать не имеющими силы, а тех, кто заказывает диссертации под видом "макетов" и т.п., - не допускать к защите или, если степень уже присуждена, лишать ученой степени.