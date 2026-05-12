В Тюмени осужден юрист из Москвы, обманувший клиентов на 4,5 миллиона рублей

В Тюмени осужден 31-летний юрист из Москвы, обманувший клиентов на 4,5 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.



Он признан виновным в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размере.



По версии следствия, в период 2021-2022 гг. подсудимый, работая юристом в коммерческой организации Тюмени по оказанию консультационных и информационных услуг, разработал схему обмана клиентов фирмы. Мужчина, действуя в рамках заключенных договоров организации с гражданами, обманывая, убеждал последних в необходимости передачи ему дополнительной оплаты за услуги.

При этом, никакие дополнительные действия он не совершал, а переданные денежные средства присвоил.



В результате юрист похитил у 14 обманутых клиентов более 4,5 млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима.