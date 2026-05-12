70-е "Евровидение" стало самым бойкотируемым за всю историю конкурса

70-й песенный конкурс "Евровидение" стал самым бойкотируемым за всю свою историю. Из-за того, что к участию в турнире допустили участника из Израиля, отказались прислать своих представителей Испания, Ирландия, Словения, Нидерланды и Исландия. Первые три страны также отказались от трансляции конкурса.

Сегодня в Вене пройдет первый полуфинал юбилейного конкурса. Всего в "Евровидении" в этом году участвуют 35 стран – это минимальное количество с момента расширения географии конкурса в 2024 году. Ожидается, что концерт будет сопровождаться несколькими пропалестинскими демонстрациями у площадки проведения мероприятия.

Россия и Белоруссия не участвуют в "Евровидении" по решению Европейского вещательного союза (ЕВС). Россия отстранена с 2022 года из-за ситуации на Украине и исключена из ЕВС. Белоруссия отстранена с 2021 года из-за политического характера песен и приостановки членства Белтелерадиокомпании в союзе.