Взятка или репетиторство? В Самаре судят преподавателя вуза

Дело бывшего доцента Тольяттинского государственного университета Виктора Смоленского будет повторно рассмотрено в Шестом кассационном суде. Ему вменялось получение взяток, он приговорен к 3,5 годам колонии общего режима.

По словам свидетелей - студентов, Смоленский брал взятки для "решения вопросов" с зачетами и экзаменами. Ему переводили прямо на карту от 5 до 25 тысяч рублей. Но защита настаивает на том, что деньги были платой за репетиторство. Также сторона защиты указывала на другие связи студентов со Смоленским, в частности на их участие в качестве соавторов научной публикации. Сами студенты, которые давали взятки, отделались штрафами.

Материалы дела напоминают известную схему, когда преподаватель, ставя "неуд" на экзамене, приглашает на дополнительные занятия за деньги. После которых экзамен успешно сдается, пишет канал "Наука и университеты".