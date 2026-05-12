В Кремле прокомментировали снижение темпов роста российской экономики

Российская экономика не может быть полностью застрахована от волатильности на мировых рынках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"И это все не может негативно не сказываться на экономиках практически всех стран мира, чему свидетелем мы с вами являемся", - приводит его слова РИА Новости.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал снижение темпов роста российской экономики.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что рост экономики России в 2026 году прогнозируется на уровне 0,4%, с последующим восстановлением темпов роста до 2,4% в 2029 году. Также он спрогнозировал падение цен на нефть до 50 долларов к 2027-2029 годам. Несмотря на тревожные прогнозы, Новак уверен в силе российской экономики. Он напомнил, что страна уже пережила пандемию и мощные санкции 2022 года. Правительство подготовило разные сценарии развития событий, включая самые тяжелые, чтобы вовремя отреагировать на любые перемены.