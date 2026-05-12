Для получения аттестата математики и русского языка можно не знать

Для получения документа о получении среднего общего образования достаточно набрать мизерные баллы на ЕГЭ по русскому языку и математике, которых можно вообще не знать, настолько эти баллы низкие. Их напомнил член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.

В конце 2025 года Рособрнадзор опубликовал минимальные баллы ЕГЭ для получения школьного аттестата. По русскому языку это 24 из 100, по базовой математике хватит оценки "удовлетворительно". В обоих случаях достаточно знаний на уровне начальных классов.

Для поступления в вуз баллы нужны чуть выше - 40 по русскому и профильной математике. Что касается базовой математики, которую сдают те, кому не нужна профильная, то эксперты в один голос отказываются считать это экзаменом.