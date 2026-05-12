В Оренбурге беспилотник повредил жилой дом

В Оренбурге при отражении атаки беспилотника поврежден жилой дом, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев. По его словам, на месте ЧП работают оперативные службы, информация о пострадавших пока уточняется.

Солнцев добавил, что в регионе продолжает действовать режим "Воздушная тревога", а также напомнил о запрете фото и видеосъемки повреждений, нанесенных беспилотниками.

"Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. Введён режим воздушных ограничений – план "Ковёр". На данный момент аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет воздушные суда. Могут наблюдаться перебои в связи до полного её нарушения", - отметил губернатор.