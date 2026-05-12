Росмолодежь потратит 100 миллионов рублей на создание каналов взаимодействия с молодежью

Росмолодежь готова потратить почти 100 млн руб. из бюджета на создание единого ресурса для "всестороннего нравственного и духовного развития" подростков. Тендер на 95,6 млн руб. размещен на сайте госзакупок, пишут "Ведомости".

Подрядчик должен будет создать систему приема обращений и дальнейшего взаимодействия с подростком через электронную почту, чат-бот или группу "ВКонтакте". Чат-бот должен, в частности, появиться у официальной группы Росмолодежи в мессенджере Max (23 тыс. подписчиков).

Сообщается, что информационное сопровождение будет распространяться на участников и выпускников программ Росмолодежи (сколько это человек – не уточняется).

Предполагается с помощью системы информационной поддержки вовлекать подростков в политику, развивать сообщества, укреплять традиционные духовно-нравственные ценности.