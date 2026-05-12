В министерстве образования Прикамья заверили родителей, что во время атак БПЛА детей не выгоняют на улицу

В министерстве образования Пермского края заверяют родителей, что дети находятся в полной безопасности, передает корреспондент Накануне.RU



В ведомстве уточняют, что при угрозе БПЛА детей не эвакуируют на улицу, а выводят из классов в коридоры, спортзалы (так называемые "слепые зоны"), размещают на первых этажах.



Родителей просят сохранять спокойствие, необходимости забирать детей нет. После отмены опасности занятия продолжатся в обычном режиме.