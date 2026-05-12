Число погибших при атаке ВСУ на Чебоксары увеличилось до трех

Число погибших в результате атаки беспилотников на Чебоксары 5 мая увеличилось до трех. Об этом сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.

"По оперативным данным на 12 мая, пострадали 47 человек, трое из них погибли", - написал он в соцсети "ВКонтакте".

Степанов добавил, что основная часть пациентов находится на амбулаторном лечении. В больницах остаются девять человек.

В ночь на 5 мая в Чувашии был объявлен режим ракетной опасности. Затем ВСУ атаковали беспилотниками Чебоксары и Чебоксарский округ. Повреждены 40 многоквартирных домов и социальные объекты, включая школы, детские сады и электромеханический колледж. В республике введен режим ЧС регионального характера.