12 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика Свердловская область
Экономист Зубаревич выразила опасения из-за опережающего роста расходов над доходами в Свердловской области

На форуме "Финмаркет-2026" в Екатеринбурге профессор МГУ Наталья Зубаревич сообщила, что бюджеты 70 российских регионов закончили 2025 год с дефицитом, а Свердловская область вошла в зону умеренного дисбаланса, но опережающий рост расходов вызывает тревогу, передает корреспондент Накануне.RU.

"В 2025 год мы закончили с дефицитом консолидированных бюджетов регионов в 1,5 трлн рублей. Господин Силуанов уже сказал, что дефицит 2026 года для регионов будет 1,9 трлн рублей", — заявила экономико-географ Наталья Зубаревич.

Эксперт выделила Свердловскую и Челябинскую области по числу лидеров по наращиванию расходов на соцполитику, которые в основном уходят на поддержку деторождения и выплаты, связанные со специальной военной операцией.

"Свердловская область просто чемпионит. Вы и челябинцы, два таких совершенно мощных региона по наращиванию расходов на эту соцполитику", — добавила она.

В целом доходы Свердловской области выросли всего на 6% (с учетом инфляции означает сокращение), тогда как расходы взлетели сразу на 18%. Если брать расходы на соцполитику в Свердловской области, то они подскочили на 36%, тогда как в среднем по стране — на 19%.

"Если ваши доходы выросли на 6%, а расходы – на 18%, вы что бы сказали своему финансовому директору? Уволен", – отметила экономист.

Также Зубаревич подчеркнула, что в расходах на национальную экономику на Среднем Урале доминируют дороги и транспорт, а прочие статьи финансируются скромно.

"Я за них рада, им заплатили. Но при таких доходах это как-то сильно... Бюджетная ситуация 26-го года будет хуже 25-го. Поэтому, если у вас есть госбюджетные или муниципальные контракты, я вас предупредила", — резюмировала профессор.

