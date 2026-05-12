Зубаревич: Свердловская область сохраняет слабый миграционный плюс, но кадровый голод затянется надолго

12 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Зубаревич: Свердловская область сохраняет слабый миграционный плюс, но кадровый голод затянется надолго

В Свердловской области, в отличие от многих регионов Центральной России, сохраняется небольшой миграционный прирост, а демографическая ситуация пока выглядит менее острой из-за более молодой структуры населения, однако рассчитывать на внешний миграционный приток как на спасение от кадрового голода не стоит, заявила на форуме "Финмаркет-2026" в Екатеринбурге профессор МГУ, экономико-географ Наталья Зубаревич, передает корреспондент Накануне.RU.

"У вас [ситуация] гораздо лучше, чем в Центральной России за пределами столичной агломерации. Не так постарело еще население. И хоть какой-то крохопусечный, но миграционный прирост у вас все же есть. Поэтому жаловаться можно, плакаться не надо. У других хуже", — описала положение Наталья Зубаревич.

При этом демографическая половозрастная пирамида, по ее словам, обещает регионам затяжной период жесткой конкуренции за работника, и ослабление этого давления наступит нескоро. Гонку зарплат разогнала именно демография, хотя и не она одна, и рост стоимости рабочей силы сможет остановиться лишь вместе с замедлением экономики, которое уже происходит.

Эксперт подчеркнула, что курс на ограничение миграции из стран Средней Азии, судя по текущей политике, пересматривать не собираются. "Никаких признаков изменения этого курса я не вижу, потому что для силовиков, которые сейчас управляют миграцией, главное это контроль, а уж экономика — это дело третье, пятое, десятое", — пояснила она.

Организованные наборы, которые развиваются как альтернатива прежним каналам миграции, Зубаревич назвала слабым лекарством для малого и среднего бизнеса, поскольку этот механизм подходит в основном крупным компаниям, тогда как небольшим предприятиям нужна гибкость найма.

Не станет панацеей и привлечение работников из Индии и Бангладеш — в 2025 году лимит в 234 тысячи не выбрали, на 2026 год он повышен до 280 тысяч, но перспективы его полного освоения эксперт оценивает скептически.

"Для крупных компаний проблем набрать мигрантов нет, да хоть с Марса! А вот как быть малому бизнесу? Потому что надо рекрутеров засылать, привозить, общежития иметь, кормить их, контролировать", — отметила она.

Дополнительным ограничением стало новое правило, запрещающее таким работникам менять работодателя после трудоустройства. Впрочем, как заключила Зубаревич, само по себе торможение экономики снижает остроту проблемы нехватки рабочих рук.

Теги: миграция, кадровый голод


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети