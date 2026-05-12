Зубаревич: Свердловская область сохраняет слабый миграционный плюс, но кадровый голод затянется надолго

В Свердловской области, в отличие от многих регионов Центральной России, сохраняется небольшой миграционный прирост, а демографическая ситуация пока выглядит менее острой из-за более молодой структуры населения, однако рассчитывать на внешний миграционный приток как на спасение от кадрового голода не стоит, заявила на форуме "Финмаркет-2026" в Екатеринбурге профессор МГУ, экономико-географ Наталья Зубаревич, передает корреспондент Накануне.RU.



"У вас [ситуация] гораздо лучше, чем в Центральной России за пределами столичной агломерации. Не так постарело еще население. И хоть какой-то крохопусечный, но миграционный прирост у вас все же есть. Поэтому жаловаться можно, плакаться не надо. У других хуже", — описала положение Наталья Зубаревич.



При этом демографическая половозрастная пирамида, по ее словам, обещает регионам затяжной период жесткой конкуренции за работника, и ослабление этого давления наступит нескоро. Гонку зарплат разогнала именно демография, хотя и не она одна, и рост стоимости рабочей силы сможет остановиться лишь вместе с замедлением экономики, которое уже происходит.



Эксперт подчеркнула, что курс на ограничение миграции из стран Средней Азии, судя по текущей политике, пересматривать не собираются. "Никаких признаков изменения этого курса я не вижу, потому что для силовиков, которые сейчас управляют миграцией, главное это контроль, а уж экономика — это дело третье, пятое, десятое", — пояснила она.

Организованные наборы, которые развиваются как альтернатива прежним каналам миграции, Зубаревич назвала слабым лекарством для малого и среднего бизнеса, поскольку этот механизм подходит в основном крупным компаниям, тогда как небольшим предприятиям нужна гибкость найма.



Не станет панацеей и привлечение работников из Индии и Бангладеш — в 2025 году лимит в 234 тысячи не выбрали, на 2026 год он повышен до 280 тысяч, но перспективы его полного освоения эксперт оценивает скептически.

"Для крупных компаний проблем набрать мигрантов нет, да хоть с Марса! А вот как быть малому бизнесу? Потому что надо рекрутеров засылать, привозить, общежития иметь, кормить их, контролировать", — отметила она.

Дополнительным ограничением стало новое правило, запрещающее таким работникам менять работодателя после трудоустройства. Впрочем, как заключила Зубаревич, само по себе торможение экономики снижает остроту проблемы нехватки рабочих рук.