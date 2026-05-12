Прокуратура взяла на контроль ДТП на трассе Ханты–Мансийск - Тюмень

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП, в котором погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По предварительной информации, 11 мая 2026 года на 635 километре автодороги Ханты–Мансийск - Тюмень произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового транспорта и легкового автомобиля. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались. Еще одна пассажирка с травмами доставлена в медицинское учреждение.

На место происшествия выезжал и.о. Нефтеюганского межрайонного прокурора Александр Устюгов.

Нефтеюганская межрайонная прокуратура по данному факту организовала поверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.



Также по данному факту правоохранительными органами проводится процессуальная проверка, результаты которой находятся на контроле надзорного ведомства.