В Нижнем Тагиле суд оставил покупателю квартиру, проданную по "схеме Долиной"

В Нижнем Тагиле суд оставил за покупателем квартиру, проданную ему по так называемой "схеме Долиной".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в феврале 2025 года Никита приобрел у Маргариты (имена изменены) однокомнатную квартиру за 2,1 млн рублей. Однако затем бывшая владелица отказалась освободить жилье, заявив, что она стала жертвой мошенников. Никита обратился в суд с требованием признать Маргариту утратившей право пользования квартирой, выселить ее, снять с регистрационного учета и взыскать судебную неустойку. Женщина подала встречный иск о признании сделки недействительной.

Она указала, что стала жертвой телефонных аферистов, которые убедили ее оформить кредиты, продать имущество и перевести деньги. Маргарита думала, что сделка носит формальный характер, квартира не будет отчуждена, а право собственности ей восстановят. Покупатель квартиры настаивал, что действовал добросовестно, приобрел ее по рыночной стоимости и использовал безопасную форму расчетов.

Изучив материалы дела, Дзержинский районный суд Нижнего Тагила пришел к выводу, что доказательств недобросовестности покупателя нет. Оснований для признания сделки недействительной суд не нашел. Теперь уже бывшая собственница признана утратившей право пользования квартирой. Ее ждет выселение и снятие с регистрационного учета.

Также она обязана передать ключи от квартиры новому владельцу. Кроме этого, с нее взыскали судебную неустойку в 100 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда и расходы по оплате государственной пошлины.

Напомним, ранее в Красноуфимске суд отказал в аннулировании сделки пенсионерке, продавшей часть коттеджа по "схеме Долиной".