В Прикамье объявлена "Беспилотная опасность"

В Пермском крае введен режим "Беспилотная опасность", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Министерства территориальной безопасности.



Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности.



В ведомстве попросили жителей региона быть внимательными и не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб — 112.

Отметим, что режим "Беспилотная опасность" был введен и в соседних регионах - в Татарстане, Чувашии, Удмуртии и Мордовии, а также Челябинской области объявлена "Беспилотная опасность". В Чебоксарах завыли сирены воздушной тревоги.