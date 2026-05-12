СМИ: По закону о запрете пропаганды наркотиков надо отредактировать 40% треков

40% треков в каталогах музыкальных сервисов нуждаются в "цензуре" из-за закона о запрете пропаганды наркотиков, посчитали в юридической фирме Sample Legal. Эксперты проанализировали более 840 песен разных жанров (67% из них можно отнести к хип-хопу, еще 33% - к поп-музыке или року), пишут "Ведомости".

Больше всего треков с упоминанием наркотиков в той или иной форме встречается в жанре хип-хоп – около 50%. Поп-музыка обходится без этой тематики примерно в 90% случаев.

Закон о запрете упоминания наркотиков в произведениях искусств вступил в силу в марте 2026 года. После этого из каталогов российских сервисов исчезли знаменитые альбомы группы "Агата Кристи" "Опиум" и "Декаданс". Позже некоторые песни из этих альбомов вернулись – под новыми названиями и с отредактированными текстами (в некоторых песнях просто теперь музыкальные проигрыши вместо слов о наркотиках).