Спикер парламента Астраханской области высадил саженцы в Камызякском районе в рамках акции «Сад памяти»

12 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Спикер парламента Астраханской области высадил саженцы в Камызякском районе в рамках акции «Сад памяти»

В Камызякском районе Астраханской области прошла высадка деревьев в рамках Международной акции «Сад памяти», цель которой - сохранить память о подвиге тех, кто отдал жизни в годы Великой Отечественной войны. Суть масштабной эколого-патриотической акции состоит в ежегодной высадке более 27 млн деревьев в память о каждом погибшем. Проект реализуется по поручению Президента, который одним из первых высадил свое памятное дерево на территории Ржевского мемориала. В 2026 году мероприятия «Сада памяти» проходят под эгидой Года единства народов России.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

В акции по высадке саженцев деревьев на территории ФОК в городе Камызяк приняли участие председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, депутат регионального парламента Андрей Маркин, глава Камызякского района Михаил Черкасов, а также прокурор Камызякского района Александр Панкевич.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

С приветственным словом к волонтерам акции обратился спикер регионального парламента Игорь Мартынов.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

«Сегодня мы не просто сажаем деревья. Каждое деревце, которое пустит здесь корни, — это символ новой жизни, выросшей на земле, за которую отдали свои жизни миллионы наших соотечественников. Через проведение таких акций мы можем выразить глубокую признательность тем, кто сражался на фронте, трудился в тылу, выстоял в тяжелейших испытаниях и подарил нам мирное небо над головой. Это связь между поколениями: молодёжь, участвуя в акции, берёт на себя ответственность хранить историческую память и передавать её дальше», - сказал глава регионального парламента.

Напомним, из Камызякского района более 11 тысяч жителей ушли на фронт, из них 4 тысячи погибли на полях сражений.

Сегодняшняя акция дала возможность каждому участнику отдать дань уважения тем, кто сражался за жизнь и свободу Родины и решить еще одну задачу по сохранению и восстановлению лесного богатства страны. За шесть лет к акции присоединились миллионы добровольцев из 83 стран мира, которые высадили свыше 160 млн деревьев.

В этом году акция завершится 22 июня в Москве, где у Музея Победы на Поклонной горе участники заложат памятную аллею.

Теги: игорь мартынов, сад памяти, акция, высадка деревьев, дума астраханской области


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети