Спикер парламента Астраханской области высадил саженцы в Камызякском районе в рамках акции «Сад памяти»

В Камызякском районе Астраханской области прошла высадка деревьев в рамках Международной акции «Сад памяти», цель которой - сохранить память о подвиге тех, кто отдал жизни в годы Великой Отечественной войны. Суть масштабной эколого-патриотической акции состоит в ежегодной высадке более 27 млн деревьев в память о каждом погибшем. Проект реализуется по поручению Президента, который одним из первых высадил свое памятное дерево на территории Ржевского мемориала. В 2026 году мероприятия «Сада памяти» проходят под эгидой Года единства народов России.

В акции по высадке саженцев деревьев на территории ФОК в городе Камызяк приняли участие председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, депутат регионального парламента Андрей Маркин, глава Камызякского района Михаил Черкасов, а также прокурор Камызякского района Александр Панкевич.

С приветственным словом к волонтерам акции обратился спикер регионального парламента Игорь Мартынов.

«Сегодня мы не просто сажаем деревья. Каждое деревце, которое пустит здесь корни, — это символ новой жизни, выросшей на земле, за которую отдали свои жизни миллионы наших соотечественников. Через проведение таких акций мы можем выразить глубокую признательность тем, кто сражался на фронте, трудился в тылу, выстоял в тяжелейших испытаниях и подарил нам мирное небо над головой. Это связь между поколениями: молодёжь, участвуя в акции, берёт на себя ответственность хранить историческую память и передавать её дальше», - сказал глава регионального парламента.

Напомним, из Камызякского района более 11 тысяч жителей ушли на фронт, из них 4 тысячи погибли на полях сражений.

Сегодняшняя акция дала возможность каждому участнику отдать дань уважения тем, кто сражался за жизнь и свободу Родины и решить еще одну задачу по сохранению и восстановлению лесного богатства страны. За шесть лет к акции присоединились миллионы добровольцев из 83 стран мира, которые высадили свыше 160 млн деревьев.

В этом году акция завершится 22 июня в Москве, где у Музея Победы на Поклонной горе участники заложат памятную аллею.