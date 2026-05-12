В УМВД проверят, нападал ли их сотрудник на парня-аутиста из Екатеринбурга

В УМВД Екатеринбурга организовали проверку после сообщения о том, как двое полицейских в гражданской одежде набросились на парня с РАС с оскорблениями и угрозами. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Ранее мы писали, что двое правоохранителей в ресторане "Мама" в минувшие выходные проявили агрессию к местной жительнице и ее сыну с аутизмом. Полицейским якобы не понравилось, как парень на них смотрел, после чего начались оскорбления, угрозы и вызов группы быстрого реагирования сотрудниками заведения. После подачи заявления в полицию, мать парня якобы стали атаковать звонками с призывами "замять дело".

В полиции отметили, что в инциденте принимал участие только один полицейский. Проводится проверка.

"По данному факту начальником УМВД России по г. Екатеринбургу назначено проведение служебной проверки. Информация о том, что в инциденте принимали участие два сотрудника полиции не соответствует действительности. В конфликтной ситуации участвовал один сотрудник. По результатам проверки будет дана самая жесткая оценка произошедшему", - сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.