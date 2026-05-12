Главе СК доложат о расследовании нападения мигрантов на детей в Екатеринбурге

Главе Следственного комитета России будет доложено о расследовании нападения мигрантов на детей, которое произошло в Екатеринбурге.

В соцмедиа сообщается, что в столице Урала приезжие напали на детей под надуманным предлогом. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство).

Как сообщили Накануне.RU в СКР, глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования данного дела. Также он хочет знать обо всех установленных на данный момент обстоятельствах.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о надругательстве приезжего над ребенком в Екатеринбурге. На ситуацию также обратил внимание Бастрыкин.