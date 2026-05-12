American Conservative: Запад создает иллюзию скорого краха России

Западные СМИ создают ложное впечатление о скором крахе России, ссылаясь на случаи недовольства. Хотя сами россияне признают трудности, они живут в целом стабильно и сравнимо по уровню жизни с ЕС. Об этом пишет журнал The American Conservative.

Автор статьи Леонид Рагозин вспоминает, что в начале 90-х россияне заглядывали в рот Западу, который покорил умы людей, но в течение нескольких лет растерял кредит доверия и начал вести себя так, что люди стали его бояться. Сейчас же Россия превратилась в "высокотехнологичную автократию XXI века с передовой военной экономикой". Россия успешно адаптировалась к военному конфликту, который ведет против нее НАТО.

Что касается трудностей, то США лучше думать о собственных проблемах - страна разрывается между правым популизмом и левым либерализмом, напоминает автор.

На днях бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что западная пропаганда о скором развале России "крайне бесчеловечна и цинична". И она уже превратилась в насмешку в соцсетях. На самом деле за этим стоит цель заставить Украину бесконечно воевать.

