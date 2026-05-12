12 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Эксперт спрогнозировал падение цен на нефть до 50 долларов

Вице-премьер Александр Новак рассказал в интервью "Ведомостям", сколько будет стоить российская нефть в ближайшие годы. По его прогнозу, в 2026 году цена составит 59 долларов за баррель, а к 2027-2029 годам упадет до 50 долларов. Новак подчеркнул, что Россия должна вести осторожную экономическую политику и не рассчитывать на сверхдоходы, даже если сейчас из-за кризиса на Ближнем Востоке нефть дорожает.

По словам вице-премьера, высокие цены на сырье не продержатся долго. Конфликты в мире замедляют рост глобальной экономики, из-за чего спрос на топливо в будущем снизится. Особенно сильно это затронет страны Юго-Восточной Азии, которые покупают много нефти. В итоге цены могут упасть даже ниже уровней, которые были до начала текущих конфликтов. Кроме того, укрепление рубля "съедает" часть прибыли, которую бюджет получает от продажи ресурсов.

Несмотря на тревожные прогнозы, Новак уверен в силе российской экономики. Он напомнил, что страна уже пережила пандемию и мощные санкции 2022 года. Правительство подготовило разные сценарии развития событий, включая самые тяжелые, чтобы вовремя отреагировать на любые перемены. Вице-премьер считает, что у России есть большой запас прочности, а экономика успешно подстраивается под новые условия.

Сообщалось, что мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами из-за конфликта на Ближнем Востоке, что грозит резким дефицитом и скачками цен. На этом фоне Евросоюз может отложить запланированный отказ от российского сырья, так как нестабильность в арабском регионе ставит под вопрос энергетическую безопасность Европы.

Теги: нефть, цена, доллар


