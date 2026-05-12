Артем Жога посетил тюменский центр "Аванпост"

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе осмотрел учреждение вместе с заместителем губернатора Тюменской области Алексеем Райдером, главой города Тюмени Максимом Афанасьевым и директором центра Николаем Савченко, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



"Тюменский центр "Аванпост" - одно из лучших региональных учреждений военно-патриотического воспитания. Здесь помогают будущим защитникам Отечества подготовиться к военной службе и получить ценные навыки. Встретился с инструкторами центра, у большинства из них за плечами боевой опыт. Для молодежи они проводят спортивные соревнования, интеллектуальные игры и летний оборонно-спортивный палаточный лагерь. Убедился, что "Аванпост" — это место, где закаляется характер и крепнет дух"., - прокомментировал полпред президента в РФ Артем Жога.



Полпреду представили площадку с техникой, подготовленной для отправки в зону проведения СВО.