Березуцкий о стыковых матчах "Урала": "Какая разница, с кем играть? Все равно будет тяжело"

Главный тренер ФК "Урал" Василий Березуцкий поделился мыслями о возможных соперниках команды из Екатеринбурга в предстоящих стыковых матчах за право играть в Российской Премьер-лиге.

Ранее Березуцкий допускал, что "Урал" не сможет напрямую выйти в РПЛ в нынешнем сезоне. В результате так и получилось: екатеринбуржцам предстоят два стыковых матча с командой Премьер-лиги. Соперник "Урала" станет известен позже. Победитель противостояния в следующем сезоне сыграет в РПЛ.

Накануне после победы над челнинским КАМАЗом (2:0) Березуцкого спросили, что он думает о предстоящих "стыках".

"Нет удобных соперников. На данный момент мы готовимся к трем командам. В принципе, это команды Премьер-лиги с качественными игроками. Какая разница, с кем играть? Все равно будет тяжело", - приводит слова тренера официальный сайт "Урала".

Василий заверил, что его команда не будет отходить от своей игры.

"Наши сильные стороны – комбинационный футбол, игра в атаку и контроль мяча. Отходить от своих принципов и что-то менять в конце сезона бессмысленно", - считает Березуцкий.

Напомним, что на прошлой неделе "Урал" получил лицензию для участия в РПЛ сезона-2026/27.