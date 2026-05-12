Поступление в вузы 2026: абитуриентам запретят менять решения в финале

Правила приема в российские университеты в 2026 году изменятся. Министерство образования вводит новое положение, которое касается самого последнего этапа поступления. Теперь в процедуре появится "день тишины", пишет "Ъ".

В этот день абитуриенты не смогут переписывать заявления или менять свое согласие на зачисление. Ограничение начнет действовать именно тогда, когда вузы выпускают официальные приказы о приеме студентов. Раньше многие поступающие меняли решение в последнюю минуту, что создавало неразбериху в списках.

Минобрнауки рассчитывает, что такая мера сделает процесс понятным для выпускников. Приемные комиссии смогут спокойно и быстро оформить документы, не отвлекаясь на постоянные правки в базе данных. Отсутствие суеты в последний день поможет избежать неопределенности и внезапных изменений в рейтингах.

Приемная кампания 2026 года начнется 20 июня. Новые правила затронут все уровни образования - от бакалавриата до аспирантуры. Власти считают, что "день тишины" повысит прозрачность системы и поможет государству лучше управлять процессом зачисления.

Кстати, МГУ имени М.В. Ломоносова уже в этом году проведет первый набор студентов на новый факультет искусственного интеллекта. Как сообщил ректор Виктор Садовничий, для бакалавров и магистров выделили 70 мест, а для поступления абитуриентам нужно сдать математику, информатику и физику.