В Липецке школьников отправят на дистант из-за угрозы провокаций

Школы и другие образовательные учреждения Липецка 12 и 13 мая перевели на дистанционный формат работы "в связи с возможными провокациями". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Для младших школьников и воспитанников детских садов организуют работу дежурных групп. Кружки и секции в учреждениях дополнительного образования временно отменяются.

О каких именно провокациях идет речь, не уточняется. Перед праздниками в Липецкой области неоднократно объявляли угрозу атаки БПЛА.7 мая губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал о перехвате беспилотника над регионом. После этого в соцсетях появились сообщения о падении обломков дрона на территорию яслей и возможной угрозе взрыва. Артамонов заявил, что угрозы для детей не было, территорию сразу оцепили. 8 мая в Ельце при падении обломков беспилотника пострадал 9-летний мальчик.